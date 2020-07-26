كشف فريق من الباحثين في الهند أن الإفراط في استخدام مطهر ومعقم اليدين يؤدي إلى التهاب الجلد الحاد.

وأكد الباحثون أن استخدام معقمات اليد بكميات محدودة يصبح مثمرا في التعامل مع الجراثيم والبكتيريا، بينما الإفراط يؤدي إلى تهيج الجلد وحالات التهاب الجلد المزمنة.

وبحسب تقارير طبية، تعتبر مطهرات الكحول فعالة في القضاء على انتشار المرض، وهناك تقارير تؤكد أن الاستخدام المفرط لهذه المعقمات, يؤدي لمشاكل جلدية شديدة مثل التهاب الجلد اليدوي ومشاكل جلدية مثل الجفاف الشديد والحرق واحمرار الجلد مع تشقق الجلد أو النزيف.

كما توصل الباحثون إلى أن التلوث الكيميائي يمكن أن يلعب دورا مروعا إذا تم استخدامه بشكل مفرط, حيث من الممكن أن تكون المكونات الكيميائية الموجودة في مطهرات اليد مفيدة أو مخيفة في بعض الأحيان.