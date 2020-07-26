أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عودة البطل الأولمبي، توفيق مخلوفي، إلى الجزائر في الساعات القليلة القادمة.

ونشر وزير الشباب والرياضة، صورة مخلوفي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وأرفق الصورة بعبارة "الحمد لله بطلنا الأولمبي توفيق مخلوفي في طريق العودة إلى الجزائر في الساعات القادمة إن شاء الله، نتمنى له عودة ميمونة إلى أرض الوطن بين أهله وذويه".

ومعلوم أن توفيق مخلوفي طار إلى جنوب إفريقيا في مطلع شهر مارس الماضي، تحضيرا لأولمبياد طوكيو، التي كانت مبرمجة في الصيف الحالي قبل أن تؤجل إلى 2021، بسبب جائحة كورونا، حيث بقي مخلوفي عالقا بجنوب إفريقيا نتيجة توقف نشاط الرحلات الجوية عبر العالم.

وأضاف سيد علي خالدي، أيضا على صفحته الرسمية، أن جهود الدولة متواصلة لإجلاء بقية الرياضيين العالقين في مناطق أخرى من العالم، من بينهم عداءون جزائريون يتواجدون بالعاصمة الكينية نيروبي، وآخرون علقوا بمدينة مونتريال الكندية.