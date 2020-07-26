أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاحد، عن إقرار الحجر الجزئي المنزلي لثلاث مقاطعات إدارية لعين صالح بولاية تمنراست.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تمنراست، أنهت وزارة الداخلية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، إقرار الحجر الجزئي المنزلي، بالنسبة لبلديات المقاطعات الإدارية لعين صالح، والتي تضم : عين صالح، فقارة الزوي وأن غار"

وأضاف ذات البيان، أن هذا "الحجر الجزئي سيكون من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من يوم غد الإثنين 27 جويلية، ولمدة 15 يوما.

وأشار ذات المصدر، أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".