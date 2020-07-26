كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تلقیھا دعوة من جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي للعبة، للمشاركة في كأس العرب FIFA 2021، التي ستجرى في الفترة ما بین نوفمبر وديسمبر من السنة المقبلة والتي ستجمع 22 فريقا بقطر.

وأكدت "الفاف" في بیان لها عبر موقعها الرسمي، أن "الجزائر ستشارك بالمنتخب المحلي، الذي يقوده مجید بوڨرة المعین مؤخرا، في أول تحدي لھذا الأخیر، نظرا لان هذه البطولة ستقام خارج التقويم الدولي للفيفا، وبالتالي ستكون فرصة لاختيار اللاعبين المحليين"