وصل، اليوم الأحد، إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، ما مجموعه 248 رعية جزائري كانوا عالقين بدولة قطر منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

وتم إجلاء هؤلاء الرعايا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة الدوحة، حسب ما تم إيضاحه.

وبمجرد وصولهم قام الرعايا الجزائريون العائدون إلى أرض الوطن والذين تم استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين و التكفل بهم من طرف مصالح مديريات السياحة و الإدارة المحلية و الصحة والسكان، بالإجراءات اللازمة وخضعوا للاختبارات الطبية الوقائية.

واستنادا لرئيس مصلحة السياحة بمديرية القطاع عمار بن تركي سيتم إيواء هؤلاء الرعايا بفندقي "إيبيس" و"نوفوتيل" بعاصمة الولاية لفترة عزل صحي مدتها 14 يوما.

من جهتها، أوضحت مصالح مديرية الصحة و السكان بأنه سيتم توفير مراقبة طبية يومية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن من أجل التأكد من حالتهم الصحية إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي الوقائية.