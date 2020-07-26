تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بغابة الشلالة ببلدية مغراوة، ولاية المدية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بالطارف، تاجر مخدرات بحوزته 14580 قرص مهلوس، فيما تم حجز 61 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، كما أوقف حراس السواحل بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ستة تجار مخدرات وحجزوا 30 كيلوغرام من نفس المادة بسكيكدة" .

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 28 شخصا وحجزت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع و 4600 لتر من الوقود بالإضافة إلى 05 مولدات كهربائية وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لــ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم".