مددت الحكومة إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لـمدة 15 يوما، من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الـموالي في 29 ولاية. وشمل التمديد أيضا منع حركة الـمرور لـمدة 15 يوما، بما فيها السيارات الخاصة في نفس الولايات.

وجاء قرار التمديد الجديد من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسب بيان الوزارة الأولى، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومكافحته.

والولايات الـ29 المعنية بالتمديد ومنع حركة المرور، وفقا للبيان، هي : أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان. واستثنت الحكومة قرار التمديد وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع.

كما قررت الحومة تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات 29 ذاتها، فيما يبقى الولاة مخولين باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى، ويخول الولاة أيضا بمنح تراخيص للمرور، في حالة الضرورة، أو في حالة الأوضاع الاستثنائية.

ودعت الحكومة الـمواطنين إلى الـمزيد من التجند في تسيير الأزمة الصحية ، من خلال تضامنهم والانضباط الصارم في التقيد بكل التدابير الـمتخذة بعنوان البروتوكولات الصحية الـمعمول بها، ولاسيما احترام تدابير النظافة والحواجز الـمانعة والإرتداء الإجباري للكمامة والتباعد الجسدي، ومضاعفة اليقظة وبالأخص خلال أيام عيد الأضحى الـمبارك.