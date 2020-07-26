سجلت الجزائر، اليوم الأحد، 593 إصابة جديدة و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب الأرقام المقدمة من طرف لجنة متابعة ورصد الوباء.

وكشف نفس المصدر أن 395 مريض تماثلوا للشفاء. و أن 64 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27357 من بينها 593 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1155 وعدد المتماثلين للشفاء 18471.

وأضاف أن 27 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية و 21 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن, خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.