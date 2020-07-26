تسبب حادث مرور قاتل في وفاة ثلاثة من رجال الشرطة بأمن ولاية الوادي ،إلى جانب طفل يبلغ من العمر 13سنة كان برفقتهم على متن سيارة سياحية كانت تقلهم .

و قد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوحاتم مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرجيوة هذا اليوم على الساعة 03 سا و 45 صباحا لأجل حادث مرور تمثل في تصادم بين شاحنة من نوع "شاكمان" و سيارة سياحية من نوع "رونو كليو كمبيس"، بالطريق الوطني رقم 100 المخرج الشمالي لدائرة بوحاتم.

خلف الحادث للأسف وفاة 04 أشخاص (ثلاثة منهم بعين المكان وآخر توفي في الطريق إلى المستشفى).

الضحايا تتراوح أعمارهم بين حوالي 13 سنة و 30 سنة.

الضحايا من ثلاث بلديات الرواشد و أحمد راشدي و الثالث من بلدية الأمير عبد القادر بولاية جيجل و الطفل لأحد الموظفين يعمل بالوادي أرسله معهم.

و قد نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بوحاتم ثم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرجيوة (الطفل عمره حوالي 13 سنة تم تحويله إلى مستشفى شلغوم العيد).