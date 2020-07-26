أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة في إطار جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكما غيابيا بالإعدام في حق أفراد جماعة إرهابية.

وقد أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام في حق 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و 48 سنة, وينحدرون من ولايات وهران وسكيكدة وجيجل وسطيف بعد إدانتهم بجنايات "الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان" و "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" والتي استهدفت أفراد من الجيش .

وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإنه "بتاريخ 30 جويلية 2018 وردت معلومات إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي بسكيكدة مفادها تواجد عناصر إرهابية بجبل عين الحدبة بغابة بيسي بعزابة (شرق سكيكدة) أين تنقلت كتيبة المشاة المستقلة التابعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي بسكيكدة إلى عين المكان من أجل البحث والتطويق والإحاطة والتمشيط بجبل عين الحدبة بغابة بيسي بعزابة والمناطق المجاورة له وبوصولهم إلى منطقة عين المالحة هاجمتهم مجموعة إرهابية مجهولة العدد والعدة تنشط بالمنطقة".

أسفر الاشتباك المسلح، الذي وقع بين أفراد الجيش الوطني الشعبي والمجموعة الإرهابية، عن القضاء على 4 إرهابيين مجهولي الهوية بالإضافة إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين. وخلال جلسة المحاكمة أكد الضحايا وأولياء العسكريين المتوفين ما ورد في قرار الإحالة.

من جهتها، أفادت النيابة العامة، أن التهمة استوفت أوضاعها الشكلية وأن المتابعة الجزائية تقع ضمن الجرائم الموصوفة ب"أفعال إرهابية أو تخريبية" و "القتل العمد" و"أعمال العنف العمدية" والتمست حكم الإعدام في حق أفراد الجماعة الإرهابية. وبعد فترة المداولة جاء حكم القاضي مطابقا لالتماس النيابة العامة.