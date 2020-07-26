زادت الاحتياطات المؤكدة من البترول الخام لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بنسبة 3.7بالمئة في 2019 مقارنة بالمستويات المسجلة في 2018، حسب معطيات النشرة الإحصائية السنوية الأخيرة لمنظمة أوبك.

و أوضحت اوبك في العدد 55 لنشريتها الصادر خلال الشهر الجاري أن "الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في دول أوبك زادت بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 1.227 مليار برميل بنهاية عام 2019 بعد انخفاض طفيف مقارنة بعام 2018.

و كانت هذه الاحتياطات قد انخفضت بنسبة طفيفة قدرت ب 2ر0 بالمئة الى 189ر1 مليار برميل نهاية 2018.

و عموما، أشارت وثيقة أوبك إلى تسجيل احتياطي النفط الخام المؤكد في العالم 1.551 مليار برميل في نهاية 2019 بزيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة مع مستوى 1.497 مليار برميل المسجل في نهاية 2018.

بالمقابل، تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2019 بمقدار 0.56 مليون برميل يوميا أو 0.7 في المائة مقارنة ب 2018 ليصل إلى متوسط 75.26 مليون برميل يوميا بعد ارتفاع تاريخي خلال 2018.

أما إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام فقد انخفض بشكل حاد على أساس سنوي بنحو 1.86 مليون برميل يوميا أو 6 في المائة، في حين نما إنتاج النفط الخام من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة 1.30 مليون برميل يوميا أو 2.9 في المائة في عام 2019.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى للدول الأكثر إنتاجا للنفط الخام حيث بلغ إنتاجها 12.23 مليون برميل يوميا متبوعة بروسيا ب 10.63 مليون برميل يوميا ثم السعودية ب 9.81 مليون برميل يوميا.

و بخصوص الطلب العالمي على النفط، ذكرت نشرية اوبك أنه بمتوسط بلغ 99.67 مليون برميل يوميا في 2019 نما الطلب العالمي على النفط 0.9 في المائة على أساس سنوي.

و حسب ذات المصدر فقد سجلت أكبر الزيادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ولا سيما الصين والهند) وإفريقيا والشرق الأوسط.

في سياق ذي صلة، أوردت معطيات أوبك أنه بعد أربعة أعوام متتالية من النمو المتواصل انخفض الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف في عام 2019، بحيث أن الطلب على نفط دول أوبك عاد إلى النمو في عام 2019 بعد انخفاضه بشكل طفيف خلال عام 2018.

وشكلت المقطرات والبنزين نحو 55.0 في المائة من الطلب العالمي على النفط لعام 2019 في ظل اتجاه تصاعدي.

دول أوبك صدرت 22.48 مليون برميل في اليوم

وفيما يتعلق بصادرات النفط ، فقد قامت الدول الأعضاء في منظمة أوبك بتصدير ما معدله 22.48 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2019 و هو ما يشكل انخفاض حاد ، تضيف المنظمة ، قدره نحو 1.80مليون برميل يوميا أو 7.4 في المائة مقارنة بعام 2018.

و أوضحت أنه وفقا لمنحى السنوات الماضية فإن الجزء الأكبر كان من النفط الخام أكبر حصة من صادرات الدول الأعضاء في "أوبك" و التي تقدر ب 15.73 مليون برميل يوميا أو 70 في المائة تم تصديرها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تم تصدير، حسب نفس المصدر، كميات كبيرة من النفط الخام نحو أوروبا في 2019 و المقدرة بحوالي 4.01 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة 4.57 مليون برميل يوميا والمسجل في 2018.

و قامت أمريكا الشمالية باستيراد 1.22 مليون برميل يوميا من النفط الخام من الدول الأعضاء في أوبك و التي كانت تمثل نحو 41ر1 مليون برميل يوميا أو 53.6 في المائة أقل من حجم صادرات 2018.

وفيما يخص متوسط المنتجات البترولية من الدول الأعضاء في منظمة أوبك فقد بلغ 3.88 مليون برميل يوميا خلال عام 2019 بانخفاض بنحو 0.78 مليون برميل يوميا أو 16.8في المائة مقارنة بعام 2018 بينما بلغ متوسط واردات المنتجات البترولية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة 1.68 مليون برميل يوميا في 2019 أو 30.5 في المائة أقل من سنة 2018.

يذكر أن منظمة أوبك تتكون حاليا من 13 دولة هي الجزائر و أنغولا و الكونغو و غينيا الاستوائية و الغابون و إيران و العراق و الكويت و ليبيا و نيجيريا و العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و فنزويلا.