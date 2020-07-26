نشوب حريق بغابة العابدية بتيارت

مجتمع
26 يوليو 2020 () - م . رابح
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شب، اليوم حريق مهول، بالغابة المقابلة لحي العابدية بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، رفع من درجة حرارة الجو بعاصمة الولاية إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية.  

وشوهد تصاعد ألسنة اللهب و الدخان على مقربة من الطريق الإجتنابي الغربي الجهة الغربية لمدينة تيارت، غير بعيد عن سكنات البناء الذاتي لحي العابدية و مشروع 150 سكن ترقوي مدعم قيد الانجاز، و امتدت ألسنة النيران إلى غابة سيدي امحمد على ما يبدو، و تقوم فرق الحماية المدنية و الغابات بعملها لإخماد النيران و محاصرتها لمنع اقترابها من النسيج الحضري. 

عبر المواطنون عن استنكارهم حيال هذا الفعل الإجرامي الذي تزامن و قرب عيد الأضحى المبارك، ما فسره البعض على أنه بفعل "تجار الهم" أو الفحم، وهذا في انتظار نتائج التحقيقات المفترض أن تفتح لتحديد أسباب هذا الحريق.

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