شب، اليوم حريق مهول، بالغابة المقابلة لحي العابدية بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، رفع من درجة حرارة الجو بعاصمة الولاية إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية.

وشوهد تصاعد ألسنة اللهب و الدخان على مقربة من الطريق الإجتنابي الغربي الجهة الغربية لمدينة تيارت، غير بعيد عن سكنات البناء الذاتي لحي العابدية و مشروع 150 سكن ترقوي مدعم قيد الانجاز، و امتدت ألسنة النيران إلى غابة سيدي امحمد على ما يبدو، و تقوم فرق الحماية المدنية و الغابات بعملها لإخماد النيران و محاصرتها لمنع اقترابها من النسيج الحضري.

عبر المواطنون عن استنكارهم حيال هذا الفعل الإجرامي الذي تزامن و قرب عيد الأضحى المبارك، ما فسره البعض على أنه بفعل "تجار الهم" أو الفحم، وهذا في انتظار نتائج التحقيقات المفترض أن تفتح لتحديد أسباب هذا الحريق.