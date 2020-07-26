قتلت امرأة كانت رفقة ولد ، مساء اليوم ، في حادث مرور مروع وقع بحي بوخضرة 3 بالبوني في عنابة بسبب فقدان سائق شاحنة خلاطة السيطرة على المكبح، ما أدى أيضا إلى إصابة أشخاص آخرين بجروح و تعرض سيارات كانت مركونة إلى إصابات بليغة .

وقع الحادث في حدود الساعة الخامسة مساء عندما فقد سائق شاحنة تحمل خلاط اسمنت السيطرة على المكبح في مكان منحدر ، ما تسبب في مقتل امرأة كانت برفقة ولد، الذي نجا بأعجوبة، في حين يذكر شهود عيان إن جثة الضحية تأثرت كثيرا من عملية الدهس، حيث تحولت إلى أشلاء، في حين أصيب أشخاص آخرين بجروح بليغة .