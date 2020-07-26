أدانت محكمة مازونة في غليزان مساء اليوم شابا يبلغ 32 سنة ويقطن بلدية بني زنطيس في غليزان بـ18 حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين بعد إهانته لمدير مستشفى مازونة والطاقم الطبي عبر فيديو تم تداوله عبر وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك،أين يظهر فيه شاب يصب جم غضبه سبا وشتما لمدير المستشفى.

وإزاء ذلك أودع الممثل القانوني للمستشفى شكوى ضد الشخص لدى وكيل الجمهورية الذي بدوره أمر الضبطية القضائية بأمن دائرة مازونة بفتح تحقيق وتحديد هوية الفاعل.

و بعد التحريات تبين أن الشخص من بلدية بني زنطيس،ويبلغ 32 سنة أين تم توقيفه من قبل مصلحة الدرك الوطني بالتنسيق مع الشرطة.وحسب مصادرنا أن الشخص اعترف بالتهم المنسوبة إليه،وعليه أدانته المحكمة ب 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين.