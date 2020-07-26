تتواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج، والتي انطلقت منذ تاريخ 20 جويلية الجاري، حيث مكنت إلى غاية اليوم من إعادة 5158 مواطن جزائري كانوا عالقين في 26 بلدا عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين, حسب ما أفاد به اليوم الأحد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح الناطق الرسمي في تصريح له أن عملية الإجلاء موزعة كالآتي:

20 جويلية 2020:

- إجلاء 306 مواطنين إلى مطار الوادي قادمين من جدة (المملكة العربية السعودية).

21 جويلية 2020:

- إجلاء 317 مواطنا إلى مطار وهران عبر رحلتين من مطاري بوردو ميرينياك وتولوز (فرنسا).

- إجلاء 222 مواطنا إلى مطار تلمسان عبر رحلتين من مطار ماتز (فرنسا).

22 جويلية 2020:

- إجلاء 322 مواطنا إلى مطار عنابة عبر رحلتين من مطار ليل (فرنسا).

- إجلاء 9 مواطنين عالقين بتونس عبر الحدود البرية.

23 جويلية 2020:

- إجلاء 310 مواطنا إلى مطار عنابة قادمين من جدة (المملكة العربية السعودية).

- إجلاء 635 مواطنا إلى ميناء وهران قادمين من ميناء أليكانت (إسبانيا).

- إجلاء 617 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة عبر رحلتين من باريس (فرنسا).

- إجلاء 450 مواطنا إلى ميناء الجزائر قادمين من ميناء مارسيليا (فرنسا).

- إجلاء 111 مواطنا إلى مطار قسنطينة قادمين من روما (إيطاليا)

من بينهم مواطنون كانوا عالقين باليونان ومالطا.

24 جويلية 2020:

- إجلاء 230 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة عبر رحلتين من مطار بروكسل

(بلجيكا) من بينهم مواطنون عالقون في هولندا واللكسمبورغ.

- إجلاء 308 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من ليون (فرنسا).

- إجلاء 213 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من فرانكفورت (ألمانيا)

من بينهم مواطنون عالقون في النمسا وسلوفاكيا والدنمارك والسويد والنرويج

وبولونيا وليتوانيا وليتونيا والمجر وفنلندا.

25 جويلية 2020:

- إجلاء 250 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من مونتريال (كندا).

- إجلاء 225 مواطنا إلى مطار قسنطينة قادمين من كوالالمبور (ماليزيا) من

بينهم مواطنان كانا عالقين بسنغافورة.

26 جويلية 2020:

- إجلاء 124 مواطنا إلى مطار بسكرة قادمين من مسقط (سلطنة عمان).

- إجلاء 249 مواطنا إلى مطار قسنطينة قادمين من الدوحة (قطر).

- إجلاء 260 مواطنا إلى مطار قسنطينة قادمين من مونتريال (كندا).

وقد تم استقبال وتوجيه المواطنين العائدين في هذا الإطار على مستوى المؤسسات الفندقية المسخرة من قبل السلطات العمومية التي جندت كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه العملية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن عملية الإجلاء ستتواصل اليوم وإلى غاية 30 جويلية 2020 عبر 20 رحلة مبرمجة لإجلاء 5165 مواطنا عالقا من المسجلين على مستوى الأرضية الرقمية في كل من مصر، فرنسا، الأردن، روسيا،

أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وقطر بالإضافة إلى مواطنين عالقين في بلدان مجاورة لنقاط الإجلاء.