صرح مسؤول الغرب للخلية العملياتية للتحقيقات الوبائية أن المكلفين بالتحقيق الوبائي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بارزيو كانوا أول المبلغين عن حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 بواسطة تطبيق محمول وضع تحت تصرفهم.

وذكر زوبير فواتيح، أنه شرع في استخدام التطبيق المحمول منذ بداية الشهر الجاري بولاية وهران وكان المكلفون بالتحقيق الوبائي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بارزيو أول المبلغين عن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس التاجي وعن الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع هذه الحالات.

ويتم استخدام هذه التطبيق، الذي يحدد الموقع الجغرافي لحالات الإصابة, في إطار متابعة الوضعية الوبائية لتمكين المحققين من الولوج إلى المعطيات حول الحالات الإيجابية لكوفيد19 و وضع خريطة لهذه الجائحة .

وقد استفاد المحققون بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالولاية من تكوين حول استخدام هذا التطبيق شهر يونيو الماضي، كما قام مسؤول الغرب للخلية العملياتية للتحقيقات الوبائية بزيارة لتلمسان أين اجتمع مع المسئولين المحليين لمناقشة إمكانية استخدام نفس التطبيق بهذه الولاية، أين سيتم "قريبا استخدامه".

و فيما يتعلق بالتحقيق الوبائي بوهران, ذكر مسئول الغرب للخلية المذكورة أن عمل المحققين يكون وفق حالات الإصابات الجديدة، مشيرا إلى أن "التحقيق يشمل الذين كانوا على تواصل مع المصابين سواء على الوسط العائلي أو المهني وكلما اكتشفنا حالات كلما كسرنا سلسلة العدوى".