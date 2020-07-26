وصل هذا المساء 250 جزائريا كانوا عالقين في مصر إلى مطار قمار الدولي بالوادي عبر طائرة الجوية الجزائرية.

وقد كان في استقبال هؤلاء المواطنين الجزائريون المنحدرين من عدة ولايات وفد من السلطات المحلية والهيئات الصحية. وقد تم مباشرة توزيع ضيوف الولاية على فنادق اللوس والجنوب والعلمي لقضاء فترة الحجر الصحي اللازمة لمدة 14 يوما إلى غاية التأكد من خلوهم من فيروس كورونا كوفيد19.

وقد أكدت مصالح الصحة المعنية بمكافحة جائحة كورونا ومعالجة المصابين توفيرها لكل الاحتياجات الضرورية لضمان راحة هؤلاء النزلاء خاصة فيما يتعلق بالتكفل بعمليات التنظيف،والتعقيم، والنقل، والإطعام، بالإضافة إلى تسخير فريق طبي يسهر على فحصهم وضمان سلامتهم.