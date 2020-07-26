ذكرت دراسة نشرتها شركة "كيكست-سي إن سي"، أمس، أن تأييد الحكومات في إدارة استجابتها لأزمة كورونا المستجد، يتضاءل في العديد من البلدان، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.



وأظهرت الدراسة، التي أجريت في ست دول هي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد، هذا الانخفاض، مقارنة بشهر جوان.



ففي المملكة المتحدة، عبر 35% فقط، ممن شملهم الاستطلاع، عن تأييدهم لعمل الحكومة، أي أقل بثلاث نقاط مما كانت عليه الحال في جوان.



كما انخفضت نسبة عدم تأييد الحكومة في الولايات المتحدة إلى 44%، ممن أعربوا عن عدم رضاهم (مقابل 40% في منتصف جوان)، أو في اليابان، حيث يعتقد أكثر من 50% من الذين تم استطلاع آرائهم أن السلطات تدير الأزمة بشكل سيئ. فيما عبر الفرنسيون أكثر عن رضاهم (+6 نقاط) عن عمل الحكومة، وإن ظلوا غير راضين بشكل عام بنسبة 41%.