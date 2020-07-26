انعقد اليوم مجلس للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، تم المصادقة خلاله على عدد من القرارات من بينها الأمر المعدل لقانون العقوبات المتعلق بتشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية، وأيضا المصادقة على دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات. وفيما يلي كل قرارات مجلس الوزراء:

*اعتماد مشروع الأمر المعدل لقانون العقوبات المتعلق بحماية مستخدمي قطاع الصحة

*عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات للمعتدين لفظيا على مستخدمي قطاع الصحة

*عقوبة من 3 سنوات إلى 10 سنوات للمعتدين جسديا على مستخدمي قطاع الصحة

*الحبس المؤبد لمن يتسبب في وفاة فرد من مستخدمي الصحة العمومية

* تعويضات للحلاقين وسائقي الأجرة والحرفيين بـ 30 ألف دينار للشهر

*الإعانات تخص 3 أشهر كاملة مدة توقف النشاطات

*الإجراء يهدف لتخفيف الأضرار المالية بسبب الأزمة الصحية

*اعتماد دفتر شروط صناعة الأجهزة الكهرومنزلية

*اعتماد دفتر شروط تصنيع السيارات

*اعتماد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

* تجميد عمليات تسديد الضرائب فورا

*تجميد تسديد الأعباء المالية وشبه الجبائية

*أوامر بإجراء تقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتعاملين

*الإجراء يشمل أصحاب المهن الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة