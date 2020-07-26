قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الاعتداءات الأخيرة ضد الأطقم الطبية كانت مدبرة والهدف منها التشكيك في قدرات السلطات تسيير الأزمة الصحية.

خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم، والذي تم فيه المصادقة على الأمر المعدل لقانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية قال رئيس الجمهورية "أياد اجرامية قامت باخراج جثث من المستشفيات وعرضها في الشارع وافراغ خزانات الأكسجين".

وأضاف "الهدف من هذا التشكيك في قدرات السلطات في تسيير الأزمة الصحية وادخال اليأس في نفوس الأطباء وأفراد السلك الطبي".