توفي المجاهد محمد ولد عروسي المدعو طوطاح عن عمر ناهز الـ 81 سنة.

الراحل كان ضابطا في جيش التحرير بالناحية الأولى بشلالة العذاورة بالولاية السادسة تحت قيادة علي ملاح ولد في شلاله العذاورة عام 1939ولاية المدية {تيطري سابقا} يعتبره الكثير من الشواهد التاريخية لشلالة العذاورة.

المجاهد تحيط به الأسرار التاريخية، اشتهر وشاع صيته إبان الثورة وبعد الاستقلال وأصبح اسمه مفخرة ورمزا، ويكفيه شرفا أن أسرته مجاهدة وهو من السباقين إلى نداء الثورة، بعد الاستقلال تقلد مناصب سياسية واجتماعية وما يزال عضوا في المنظمة الولائية للمجاهدين والكل يكن له المحبة والتقدير.

جنازة الفقيد تشيع اليوم الاثنين، بمسقط رأسه بمقبرة شلالة العذاورة ولاية المدية رحمه الله واسكنه فسيح جناته