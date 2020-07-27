أنهى النجم الدولي الجزائري رياض محرز، موسمه في الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفا رئعا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر سيتي بنوريتش سيتي، في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

وفي الدقيقة 83، وعندما كان "السيتي" متقدما بثلاثية نظيفة، وصلت كرة طائشة لمحرز على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل بها داخل المنطقة ويرسل تسديدة مركزة بيمناه، استقرت على إثرها الكرة على يمين حارس نادي نوريتش.

وساهم محرز بذلك، في تحقيق "السيتي" فوزا عريضا على نوريتش، بنتيجة 5-0.

ويعد هذا الموسم، الأفضل لمحرز مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه في 2018، حيث سجل 11 هدفا.