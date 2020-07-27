أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تنظيم رحلة إجلاء للرعايا والمقيمين من الجزائر إلى لندن وهذا يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 28 جويلية 2020.

وأوضح بيان الجوية الجزائرية على صفحته الرسمية في "تويتر" فإن "رحلة الإجلاء ستشمل الأشخاص المقيمين ببريطانيا، فضلا عن الرعايا البريطانيين بالجزائر"

ودعت ذات الشركة، الراغبين في الإجلاء على متن هذه الرحلة التواصل مع وكالاتها التجارية على مستوى ساحة موريس أودان أو على مستوى فندق الأوراسي أو الوكالة التجارية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين".