تجمع اليوم العشرات من مكتتبي سكنات"عدل" بمنطقة مارشو ببلدية ميلة ونظرائهم ببلدية القرارم ثوقة ،أمام مقر الولاية ،احتجاجا عن الوتيرة البطيئة جدا للمشروع.

وقال المحتجون أن المشروع سحل ستة 2013 ، ولم تنطلق الأشغال إلى غاية سنة 2017، و بعد سبع سنوات لم تنجز سوى 213 وحدة سكنية من أصل 1000 وحدة.

المكتتبون أعربوا عن تذمرهم الشديد من السكوت المطبق للمدير العام و السلطات الوبائية الذين لن يحركوا ساكنا بشأن هذا المشروع، رغم شكاوى المكتتبين المتكررة.

واستنكر المحتجون تجاهل المدير العام للوكالة طارق لعريبي لمشكلتهم العالقة متذ سبع سنوات، حيث لم يعرهم أي اهتمام و لم يزر موقع مارشو لما زار قسنطينة التي لا تبعد عن ميلة سوى ب 50 كم.

و يناشد المكتتبون المدير العام لوكالة "عدل"و والي ميلة التدخل الغاحل لتسريع وتيرة الإنجاز لكل المشروع (1000) وحدة سكنية . و إنهاء معاناتهم مع الكراء و أزمة السكن .