قدم نظار ثانويات قطاع التربية بغليزان بعريضة شكوى إلى مديرية التربية والوزارة الوصية تحوز "الخبر"على نسخة منها، يطالبون فيها بأحقيتهم في تسوية مسارهم المهني، ومعبرين عن تأسفهم إزاء التعسف الممارس في حقهم من قبل الوزارة من خلال مراسلة الأمين العام تحت رقم 770 المؤرخة في 22 جويلية الجاري، والمتضمنة استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة برتب مدير ثانوية بعنوان مسابقة 2019، والتي تمثل حسب البيان خرقا واضحا للنصوص القانونية التي تكفل حق الترقية مستندين إلى المادتين 37/38 من الأمرية 03/06 الخاصة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وخرقا صارحا للمرسوم التنفيذي 194-12 الموضح لطريقة استغلال قوائم الاحتياط.

وأشار بيان النظار إلى المرسوم التنفيذي 17/162 المقتضي تعيين مدراء الثانويات من بين نظار الثانويات وأحقيتهم فيه، وكان الأجدر كإجراء استثنائي الاعتماد على التأهيل لرتبة مدير ثانوية من بين النظار المستوفين للشروط، مع إمكانية تنظيم امتحان مهني لترقية مدير ثانوية تتبع فيه نفس الإجراءات الصحية الوقائية المبرمجة للامتحانات الرسمية (بكالوريا وبيام).

وبالموازاة فإن البيان يندد بالممارسات السالبة لحقوق الناظر، ومطالبا بإيقاف العمل بالرخص والاحتكام للنصوص القانونية، مع حصر الترقية لرتبة مدير ثانوية لفئة النظار فقط، كما يدعو إلى الإسراء في الإفراج عن القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات الواردة فيه، وبالمقابل يدعو البيان النظار إلى مقاطعة الأعمال الإدارية والقيام بوقفات احتجاجية أمام مقر مديريات التربية، متبوعة بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية مع الدخول المدرسية. وفي حالة ما إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم، فإن نظار الثانويات يطالبون بالعودة إلى مناصبهم الأصلية.