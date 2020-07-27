تدعمت مستشفيات ولاية غليزان بأزيد من 18 ألف وحدة اختبار سريع لتشخيص وباء كورونا وهذا لتخفيف وتيرة انتشاره.

وفي ذات الوقت لاتخاذ التدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها، وفي ذات الصدد، أشرف والي غليزان على تسليم كمية من وحدات الكشف على مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، ومن ثمة يتم توزيع كميات أخرى على مستشفيات وادي ارهيو وعمي موسى ومازونة.

وبالمقابل كشف مديرية الصحة عن تعافي زهاء 600 مصابا بكورونا منذ انتشار الوباء، وعليه فإنها تدعو جميع المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية مع تفادي الازدحام والالتزام بالحجر والتباعد وارتداء الأقنعة الواقية.