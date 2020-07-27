أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية (تلمسان)، اليوم الإثنين، أنها أعطت تعليمات للمصالح المختصة لفتح تحقيق حول واقعة نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين فيه اعتداء أحد أعوان الشرطة التابعين لأمن دائرة مغنية على مواطن.

وأوضح نفس المصدر، في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه، أن المركز البريدي بوسط مدينة مغنية "شهد مؤخرا ازدحاما وفوضى عارمة، مما اضطر عناصر الأمن التابعين لمصلحة الأمن العمومي للتدخل وتنظيم المواطنين الوافدين على المركز، أين تعرض أحد المواطنين لاعتداء جسدي من طرف أحد أعوان الشرطة وهذا ما تمت معاينته بشريط فيديو تم نشره من طرف أحد الأشخاص عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت ذات الهيئة، أنه "وطبقا للمادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وبمجرد علمنا بالواقعة، تم إعطاء تعليمات للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق في الوقائع والتأكد من صحة هذا الشريط المنشور وتحديد المسؤوليات".