أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء عبد الرحمان عرعار، اليوم الإثنين، على تنصيب العقيد بن سعيد إلياس، قائدا جهويا للدرك الوطني ببشار، وهذا خلفا للعقيد حميتي محمد، حسب ما أفاد به بيان لهذا الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر، أن مراسم التنصيب تمت بمقر القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار بحضور السلطات العسكرية.

وبهذه المناسبة، عبر قائد الدرك الوطني عن "استعداده التام لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع أفراد وحدات القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار بطاعته وإعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة".

كما أسدى "جملة من التعليمات والتوجيهات إلى قادة الوحدات يحثهم فيها على بذل المجهودات اللازمة للقضاء على الإجــرام بشتى أنواعه".

وأكد على "ضرورة إرساء دعائم عمل جواري حقيقي من خلال توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، استنادا إلى حقيقة أن المواطن يعتبر شريكا أساسيا وطرفا فاعلا لا غنى عنه في تحقيق المعادلة الأمنية، وهو السبيل الأوحد لاستتباب الأمن والسكينة العموميين، وهذا في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة".

وأضاف البيان، أن القائد الجهوي الجديد "يمتلك تجربة مهنية أكيدة من خلال المناصب التي تقلدها وأثبت فيها جدارته واستحقاقه، وهو ما يسمح له بتأدية مهامه بكل اقتدار واحترافية".

كما تمكنه "السمات القيادية" التي يتصف بها --حسب المصدر ذاته-- من "تجسيد التكامل والتنسيق التام بين كافة وحدات الدرك الوطني التابعة لإقليم القيادة الجهوية وكذا مع مختلف الفاعلين من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، حفاظا على أمن المواطنين وممتلكاتهم, من خلال الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار"