استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الاستاذ أحمد لعرابة الذي قدم له عرضا عن اشغال اللجنة، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الاستاذ أحمد لعرابة الذي قدم له عرضا عن اشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور.

وأشار المصدر إلى أن "عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500 ، وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني".