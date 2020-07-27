أقدم موظف برتبة عميد شرطة في حدود منتصف نهار اليوم الإثنبن على الانتحار باستعمال سلاحه المهني، بمكتبه في حي سيدي علي لبحر بالدائرة الثامنة حيث يتولى مهام رئيس الأمن الحضري الثامن.

ووقع الحادث بعد أيام قليلة من حضوره لاحتفالات عيد الشرطة بمدينة وادي، حيث بدى للعيان متعبا حزينا في غياب البسمة المعهودة لديه خلال مشواره المهني أين اشتغل في مصلحة الاستعلامات لسنوات طويلة جدا.

ما أقدم عليه المرحوم سي براهيم صدم كل زملائمه والصحافيين الذين رافقوه منذ بدايته للعمل في صفوف الشرطة، كما اهتز له سكان حي سيدي علي لبحر لما عرف من المرحوم من حسن الخلق والتعامل مع الناس.

ونشرت، مساء اليوم، المديرية للمديرية الأمن للأمن الوطني بيانا أكدت فيه الحادثة الأليمة، ومؤكدة على فتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

وجاء في البيان "بتاريخ اليوم 27 جويلية 2020 على الساعة 12:30 أقدم موظف برتبة عميد شرطة، رئيس الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية بوضع حد لحياته بواسطة سلاحه الفردي لأسباب لم يتم تحديدها بعد، والتي سيكشفها تحقيق النيابة المختص إقليميا".

وأضاف نفس البيان "أي جديد حول هذه المأساة التي أصابت عائلة المرحوم والأسرة الشرطية سيكون محل بيان يصدر عن السلطة المختصة".