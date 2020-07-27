طالبت 35 منظمة وائتلاف مدني في تونس بالإفراج الفوري عن الصحفي التونسي توفيك بن بريك الذي حكم عليه بسنة سجن، على خلفية قضية تتعلق بازدراء القضاء والإدلاء بتصريحات ضد اعتقال مدير قناة نسمة نبيل القروي.

وطالبت المنظمات الحقوقية المجلس الأعلى للقضاء بالتحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه إلى جانب حرية الفكر والضمير، ومنع استعمال القضاء لضرب حرية التعبير، ولفتت المنظمات إلى الوضع الصحي للصحفي بن بريك الذي سبق ان حوكم زمن نظام بن علي في عدة قضايا بسبب آرائه ومواقفه التي لم يتردد في التعبير عنها حينها ، كما كان من أوائل من مهدوا الطريق أمام التحركات والانتفاضات ضد الاستبداد السياسي ، وذلك عبر إضرابه الطويل عن الطعام قبل ثورة 2011، احتجاجا على ما تعرض له وعائلته من حصار وقمع من نظام بن علي. وسبق لمؤسسة "الخبر" أن منحت جائزة عمر أورتيلان الدولية للصحفي التونسي بن بريك نظير مقاومته للقمع السياسي في عهد الرئيس السابق بن علي.

وكانت محكمة تونسية قد أدانت في 23 جويلية الجاري بن بريك بسنة مع التنفيذ العاجل، بتهمة "الشتم والثلب والمس من الكرامة الإنسانية" ، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في برنامج تلفزيوني خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

ومن بين أبرز الهيئات التي وقعت على البيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب .