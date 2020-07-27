عادت الحرائق إلى جبل ماونة بڨالمة من جديد، بعد ساعات معدودات من إعلان الحماية المدنية عن إخماد الحريق الذي ضرب غابات واحد من أهم جبال ولاية ڨالمة منذ زوال السبت الماضي.

استنفرت مصالح الإطفاء التابعة للحماية المدنية ومحافظة الغابات، فجر اليوم، فرقها في ثالث يوم من أيام الحرائق المدمّرة التي تضرب جبل ماونة. وقالت مديرية الحماية المدنية بڨالمة زوال اليوم الإثنين في صفحتها على الفايسبوك، أنّ فرقها المُدعمة من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، تدخلت من فجر اليوم، للتصدي إلى ألسنة اللهب التي عادت إلى منطقة "برّبعان" بإقليم بلدية بن جراح من الجبل نفسه.

وشوهدت أعمدة الدخان الكثيف زوال اليوم الاثنين في أديم منطقة "ماونة" ، كما عمّت العديد من البلديات المجاورة مثل هواري بومدين، مجاز عمار، حمام دباغ ، سلاوة عنونة وغيرها ، عمتها موجة حرّشديدة لازمت السكان بيوتهم وفرضت بعض الشلل على الحركة المرورية.

وقد أتت الحرائق المدمّرة داخل جبل ماونة، في حصيلة جزئية من الحماية المدنية لليومين الماضيين، أتت على ما لا يقل عن 45 هكتارا من غابة الصنوبر الحلبي والزان و الأحراش، في انتظار حصيلة حرائق نهار اليوم الاثنين، التي سيُعلن عنها حال الانتهاء من إخماد الحرائق المتجددة داخل الجبل.

إلى ذلك، قالت الحماية المدنية في بيان لها، أنه سُخّر لعمليات التدخل خلال اليومين الماضيين، 08 شاحنات إطفاء وسيارتا اتصال و40 فردا من مختلف الرتب للحماية المدنية، بالإضافة إلى 07 شاحنات إطفاء وسيارات اتصال لمحافظة الغابات، شاحنتين وجرارات بصهاريج لبلدية بن جراح، وشاحنة نقل المياه تابعة للجزائرية للمياه. وأعلنت عن تفحّم 20 هكتارا من غابة الصنوبر الحلبي، 20 هكتارا أخرى من غابة أشجار الزان وخمس هكتارات من الأحراش.

ويباشر الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات رفقة مصالح فرق الإطفاء التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية والغابات ومصالح بلدية بن جراح ومواطنين، يباشرون عمليات إطفاء الحريق الذي عاد للتأجّج منذ أواخر ليلة الإثنين وإلى غاية كتابة هذه الأسطر مساء اليوم.