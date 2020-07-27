أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين، آخر حصيلة لانتشار فيروس كوفيد-19 في الجزائر.

وكشف المتحدث عن تسجيل 616 إصابة جديدة على المستوى الوطني خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 27973 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس أواخر فيفري الماضي.

وأضاف الدكتور فورار أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1163 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، فيما يتواجد 58 مريضا في العناية المركزة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 18837 منها 366 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.