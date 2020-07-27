أصدر والي ولاية سكيكدة، قرار يحمل رقم 719 مؤرخة في 26 جويلية 2020 يمنع إقامة مواكب الأعراس على مستوى كل اقليم الولاية وذلك في إطار التدابير المتخذة للوقاية من تفشي فيروس وباء كورونا- كوفيد 19- وكدا الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وقد جاء هذا القرار إثر الملاحظة المسجلة الأيام الأخيرة من حيث تزايد بشكل كبير الإصابات بكوفيد-19 وقد سبق للطاقم الطبي للمستشفى المرجعي وان أطلق نداء استغاثة عبر "الخبر" للكف من الأعراس والتجمعات في الساحات العمومية والأسواق واستعمال الكمامات.