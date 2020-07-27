تسببت سلسلة حرائق الغابات التي نشبت مساء أمس الأحد على مستوى مناطق متفرقة بولاية البليدة في إتلاف قرابة العشر هكتارات من الثروة الغابية، حسبما أفادت به اليوم الإثنين خلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية.

فببلدية الشفة تدخلت وحدة الحماية المدنية بالتدعيم مع كل من وحدات موزاية و بوعرفة من أجل إخماد حريق غابة نشب بمنطقة أهل الواد الجبلية و الذي تسبب في إتلاف 1.5 هكتار من الأدغال و هكتار من أشجار البلوط الأخضر و 5ر1 هكتار من الأحراش.

كما سجلت ذات المصالح مساء أمس نشوب حريق غابة آخر بمنطقة الشعواطية التابعة لدائرة بوقرة (شرقا) أسفر عن إتلاف 0.5 هكتار من أشجار الزيتون البري و البلوط الأخضر و 1.5 هكتار من الأدغال.

و ببلدية صوحان الجبلية (شرقا) تدخلت وحدة الحماية المدنية لإخماد حريق تسبب في إتلاف ثلاثة (3) هكتارات من الأحراش و منع انتشاره لباقي الغابة، وفقا لذات المصدر.

من جهتها، تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بوعرفة مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية والرتل المتنقل بمنطقة المحبوس ببلدية بوعرفة من أجل اخماد حريق ومنع انتشاره بعد أن أدى الى اتلاف 0.5 هكتار من الأحراش وبعض أشجار الأكاليبتوس.