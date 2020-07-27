قامت مديرية التجارة بالبيض بالغلق الإداري لـ119محلا تجاريا بسبب عدم إحترام القرارات الإدارية المتعلقة بإجراءات الوقاية من وباء كورونا، حسبما أستفيد اليوم الاثنين لدى مسؤولي ذات المديرية.

و أفاد رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش مصطفى قطي بأن هذا الغلق الإداري تقرر خلال الخرجات الميدانية لأعوان مديرية التجارة عبر مختلف مناطق الولاية في إطار السهر على إحترام التجار للقرارات المتخذة للوقاية من الوباء.

و قد أسفرت هذه الخرجات عن غلق 119 محلا تجاريا بسبب خرق أصحابها لمختلف التدابير الوقائية على غرار إرتداء الأقنعة الواقية، و احترام مسافة التباعد و توفير المعقمات داخل المحلات التجارية. كما تم في نفس السياق إحالة 20 ملفا على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بسبب عدم امتثال أصحاب هذه المحلات لقرارات الغلق الإداري المؤقت .

و بالموازاة مع ذلك يقوم أعوان المديرية بعمليات تحسيس و توعية دورية لفائدة أصحاب المحلات التجارية لحثهم على احترام التدابير الوقائية و ذلك في إطار المجهودات المبذولة للوقاية من الوباء. كما قامت ذات المديرية في نفس السياق بتوزيع 1.900 قناع واقي منها 1.500على المواطنين و 400 على أصحاب المحلات التجارية و الحرفية. و تم أيضا تفعيل الفرق المختلطة (أمن- تجارة) للتأكد من احترام الإجراءات الخاصة بالوقاية من إنتشار الوباء.