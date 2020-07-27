كورونا: غلق 119 محلا تجاريا بالبيض
قامت مديرية التجارة بالبيض بالغلق الإداري لـ119محلا تجاريا بسبب عدم إحترام القرارات الإدارية المتعلقة بإجراءات الوقاية من وباء كورونا، حسبما أستفيد اليوم الاثنين لدى مسؤولي ذات المديرية.
و أفاد رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش مصطفى قطي بأن هذا الغلق الإداري تقرر خلال الخرجات الميدانية لأعوان مديرية التجارة عبر مختلف مناطق الولاية في إطار السهر على إحترام التجار للقرارات المتخذة للوقاية من الوباء.
و قد أسفرت هذه الخرجات عن غلق 119 محلا تجاريا بسبب خرق أصحابها لمختلف التدابير الوقائية على غرار إرتداء الأقنعة الواقية، و احترام مسافة التباعد و توفير المعقمات داخل المحلات التجارية. كما تم في نفس السياق إحالة 20 ملفا على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بسبب عدم امتثال أصحاب هذه المحلات لقرارات الغلق الإداري المؤقت .
و بالموازاة مع ذلك يقوم أعوان المديرية بعمليات تحسيس و توعية دورية لفائدة أصحاب المحلات التجارية لحثهم على احترام التدابير الوقائية و ذلك في إطار المجهودات المبذولة للوقاية من الوباء. كما قامت ذات المديرية في نفس السياق بتوزيع 1.900 قناع واقي منها 1.500على المواطنين و 400 على أصحاب المحلات التجارية و الحرفية. و تم أيضا تفعيل الفرق المختلطة (أمن- تجارة) للتأكد من احترام الإجراءات الخاصة بالوقاية من إنتشار الوباء.