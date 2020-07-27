بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 27973 حالة، منها 616 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ114 إصابة، تليها سطيف بـ49 إصابة والوادي بـ46 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2831 حالة، متبوعة بسطيف (2458 حالة) ثم البليدة (2352 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2831 (+114)

سطيف: 2458 (+49)

البليدة: 2352 (+24)

وهران: 2055 (+36)

باتنة: 999 (+7)

قسنطينة 999 (+17)

ورقلة: 920 (+21)

تيبازة: 826 (+12)

بجاية: 740 (+18)

الجلفة: 725 (+29)

بسكرة: 693 (+0)

الوادي: 661 (+46)

تيارت: 610 (+5)

تلمسان: 594 (+12)

المسيلة: 567 (+7)

البويرة: 549 (+32)

تيزي وزو: 536 (+0)

المدية: 497 (+19)

خنشلة: 493 (+2)

عين الدفلى: 485 (+3)

الأغواط: 474 (+11)

بومرداس: 470 (+12)

تبسة: 443 (+1)

عنابة: 439 (+0)

أم البواقي: 417 (+4)

أدرار: 350 (+7)

برج بوعريريج: 345 (+5)

مستغانم: 338 (+17)

غرداية: 337 (+15)

معـسكر: 308 (+4)

عين تموشنت: 307 (+1)

تيسمسيلت: 287 (+27)

قالمة: 283 (+1)

سكيكدة: 278 (+3)

سيدي بلعباس: 268 (+4)

ميلة: 255 (+5)

بشار: 252 (+0)

جيجل: 246 (+5)

سوق أهراس: 218 (+13)

البيض: 192 (+6)

نعامة: 181 (+3)

تمنراست: 143 (+3)

غليزان: 125 (+0)

الطارف: 111 (+0)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 81 (+4)

تندوف: 72 (+12)

سعيدة: 56 (+0)