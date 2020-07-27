أعلنت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الاثنين، أنها ترغب في استضافة الأولمبياد وربما تترشح لتنظيم الألعاب الصيفية في 2032.

وقالت اللجنة الأولمبية القطرية إنها قدمت طلبا للجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى مرحلة "الحوار المتواصل" بشأن استضافة الأولمبياد في المستقبل.

وتحرص قطر على استضافة المنافسات الرياضية الكبرى ونظمت بالفعل بطولة العالم لألعاب القوى رغم درجات الحرارة المرتفعة خلال فترات بالعام.

وقال جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في بيان "لدينا رغبة في استغلال الرياضة لنشر السلام والتبادل الثقافي وهذه قاعدة مناقشاتنا مع اللجنة".

ولم يسبق أن أقيمت الألعاب الأولمبية في الشرق الأوسط كما ستكون قطر أول دولة بالمنطقة تستضيف كأس العالم لكرة القدم.

واستثمرت قطر مليارات الدولارات من أجل الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022.

وسبق للدوحة التقدم بعرضين لتنظيم الأولمبياد في 2016 و2020 لكنها فشلت في ذلك.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "اللجنة الأولمبية الدولية... ترحب بالرغبة التي أبدتها قطر مؤخرا لتصبح واحدة من الدول المنضمة لفترة الحوار".

وأعلنت العديد من الدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 من بينها إندونيسيا وأستراليا والهند وألمانيا.