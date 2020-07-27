قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "حزب الله" اللبناني يلعب بالنار وسيلقى ردا قاسيا.

وحذر نتنياهو في كلمة تلفزيونية "حزب الله" من "تكرار هذا الخطأ".

من جهته صرح وزير الدفاع بيني غانتس خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء، بأن جيش الإحتلال جاهز للتعامل مع أي تهديد.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان والكيان الصهيوني، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الصهيوني نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

وكان جيش الاحتلال، قد زعم في وقت سابق من اليوم بأنه "أحبط عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود.