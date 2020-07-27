أعلنت السلطات البريطانية، الإثنين، إصابة أول حيوان بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح مكتب شؤون البيطرة، في بيان، أن الإصابة كانت لهرة منزلية في مدينة ويبريدج، أجري لها اختبار كورونا في 22 جويلية الجاري، وأظهرت النتائج إصابتها بالفيروس.

وأضاف البيان أن الإصابة هي الأولى من نوعها في البلاد، مشيرا إلى أن الدراسات حول كيفية انتقال الفيروس من البشر للحيوان مستمرة.

بدورها، قالت كريستين ميدلميس، مديرة المكتب، في تصريح، إن هذه الحالة الأولى التي يتم فيها تشخيص كورونا في حيوان أليف بالبلاد، مشيرة إلى عدم وجود دليل على أن الحيوانات الأليفة متورطة في نقل الفيروس إلى البشر.

ولفتت ميدلميس إلى احتمالية انتقال الفيروس من البشر إلى القطط.

وسبق أن أظهرت الفحوصات إصابة قطة أو قطتين بكورونا في فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا.