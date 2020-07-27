استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عشية اليوم السيد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، عملا بالمادة 199 من الدستور".