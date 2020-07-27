شهدت الجزائر في الساعات الأخيرة اندلاع حرائق في العديد من ولايات الوطن تسببت في إتلاف مساحات خضراء، حسب ما نقلت المديرية العامة للحماية المدنية على صفختها في "الفايسبوك".

وأكدت ذات المصالح عن تسجيل 46 حريقا بين غابة، أدغال وأحراش يعمل على إخمادها أعوان الحماية عبر 19 ولاية من شرق إلى غرب الوطن.

وحسب نفس المنشور فإن الرياح القوية ساعدت في انتشار الحرائق وصعبت من مهمة أعوان الحماية المدنية.

وأضافت مديرية الحماية المدنية أن أهم هذه الحرائق مسجلة في ولايات: سطيف أين تم تجنيد الأرتال المتنقلة ومروحيات المجموعة الجوية، تيزي وزو بـ09 حرائق، بومرداس بـ04 حرائق، تيارت، سعيدة وعين الدفلى.

أما باقي الحرائق فهي مسجلة بولايات الطارف (08 حرائق)، جيجل (05 حرائق)، وحريقين بكل من تيبازة، تيسمسيلت، سوق أهراس وبجاية، إضافة إلى حريق واحد عبر ولايات الشلف، المدية، عنابة، البويرة، قالمة وسيدي بلعباس.

ولم تذكر ذات المصالح تسجيل خسائر بشرية إلى حد الآن.