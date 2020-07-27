دعت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، للتضامن الوطني من اجل استهلاك مسؤول للماء بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه "بينما يستعد الجزائريون للاحتفال بعيد الأضحى الجمعة المقبلة في ظروف صحية واجتماعية استثنائية تدعو وزارة الموارد المائية إلى التضامن والتجند ضد تبذير الماء".

وأضاف أن وزارة الموارد المائية اتخذت عن طريق المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية تحت وصايتها جميع التدابير الضرورية لحشد موارد كافية لتغطية حاجيات المواطنين. مؤكدة أن الاستهلاك العقلاني والمسؤول يبقى "الضمان لتفادي التبذير الذي نقف عليه في كل سنة، مما يحرم عددا من المواطنين من هذا المورد الحيوي".

كما ذكر البيان أن الوضعية الصحية والحرارة المسجلة وتغير العادات لدى المواطنين يتسبب في استهلاك استثنائي للماء. "خلال عيد الأضحى، عادة ما نسجل ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك خاصة صبيحة أول يوم عيد الأضحى". ويسبب هذا انخفاضا سريعا في منسوب الخزانات ما ينجر عنه اضطراب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.