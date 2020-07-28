أشرف الأمين العام لولاية بومرداس بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور مسؤولي المؤسسات المدنية والأمنية، اليوم الثلاثاء، على استقبال المواطنين القادمين من روسيا والبالغ عددهم 235.

وأفادت مصالح ولاية بومرداس عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "المواطنين كانوا عالقين جراء التدابير الوقائية من انتشار وباء كورونا "كوفيد_19" ، كما سخرت السلطات الولائية المخيم العائلي لسونطراك بقورصو لإيواء الوافدين، إلى غاية التأكد من خلوهم من الفيروس، مع توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة".

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تسخير فريق طبي يسهر على ضمان سلامتهم وراحتهم طيلة فترة الإقامة.