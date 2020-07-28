لازالت عمليات سرقة الكوابل الكهربائية بمختلف مناطق ولاية المدية تتسبب في أعباء مكلفة للمؤسسة التي سجلت 51 عملية سرقة بين سنتي 2019 و2020 .

وفي بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه أكدت مديرية التوزيع بالمدية أن السرقة خصت الكوابل الكهربائية النحاسية على الشبكة الكهربائية المنخفضة التوتر وبلغ طولها 15 كلم التي خصصت لها غلاف مالي قدره 1مليار و92 مليون سنتيم لإعادة إصلاح الشبكة ، وأضاف ذات البيان أن عمليات السرقة توزعت على 24 بلدية من أصل 64 .