أصدرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد ، فوزية نعيمة ، أمس الإثنين، قرارا بالغلق الفوري لوكالة البنك التنمبة المحلية "BDL" المتواجدة بشارع العربي بن مهيدي، حسب ما أفاد بيان لولاية الجزائر.

وأوضح بيان نشر، اليوم الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي للولاية في "الفايسبوك"، أن قرار الغلق جاء بسبب عدم احترام زبائن البنك للتدابير الوقائية كالارتداء اﻹجباري للكمامات و احترام مسافة التباعد الاجتماعي .

وأضاف المصدر أنه تم برمجة خرجات ميدانية على مستوى بلديات المقاطعة من طرف اللجنة المختلطة بمشاركة وسائل الإعلام المرئية، على مستوى المحلات التجارية المسموح لها بممارسة نشاطها للوقوف عن مدى احترام أصحاب المحلات و الزبائن للتدابير الوقائية من عدمها. كما سطرت الولاية المنتدبة برنامجا لمداومة الأطباء البياطرة التابعين للمقاطعة الإدارية خلال يومي عيد الأضحى المبارك .