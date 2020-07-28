قضت محكمة الجنح بتيزي وزو، اليوم الثلاثاء، بعام سجن نافذ في حق الناشطين في الحراك بلقاسمي زكريا و حمالي محمد وإدانتهما بدفع 50 ألف و 20 الف دج غرامة نافذة . وبلقاسمي زكريا متقاعد من الجيش الوطني الشعبي برتبة عقيد والمتابع بتهمة إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، علما أن ممثل النيابة العامة كان قد إلتمس من المحكمة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذة في حق المتهم، غير أن دفاعه ركز خلال المرافعة على غياب أدلة تورط موكله وأن الملف مسيس و فارغ و أن بلقاسمي زكريا يستحق ميدالية نظير نشاطه في مكافحة الإرهاب عوض تقديمه أمام العدالة و تلفيق تهم له وهمية . كما قضت ذات المحكمة في حق حمالي محمد الناشط في الحراك ابن مدينة ذراع بن خدة بعام سجن نافذ. علي رايح