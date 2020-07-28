أعلنت وزيرة التعاون الصحراوي، فاطمة المهدي، عن تسجيل أول أربع إصابات وافدة بفيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مشيرة إلى أنه تم الرفع من مستوى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات منذ ظهور الوباء ، والتي ساهمت في تأخير تسجيل هذه الحالات.

وجاء الإعلان خلال عرض مفصل قدمته الوزيرة الصحراوية حول الأوضاع في مخيمات "العزة والكرامة" لاسيما الجانب المتعلق بالصحة، وذلك في اجتماع موسع لفريق متابعة ورشة تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية التابع للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (إيكوكو) لمناقشة وثيقة تخص جميع الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الوطنية.

وفي ذات السياق، أصدرت الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا بيانا، وجهت فيه نداء إلى جميع السلطات والمواطنين للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر للحد من تفشي الوباء، و ذلك في ختام اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول بشريا بيون.