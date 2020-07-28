أدانت نهار أمس محكمة الأربعاء في البليدة ، شخصا بعام حبس نافذ، بتهمة إهانة موظف بالعيادة الصحية متعددة الخدمات في بوقرة ، وارتكابه أيضا مخالفة السكر العلني .

واقع القضية، كشفت بشأنها النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة، أن مصالح الأمن في بوقرة ، تلقت اتصالا هاتفيا، مفاده تعرض أحد العاملين بالعيادة الصحية لاعتداء لفظي ، بسبه و شتمه ، فضلا عن إحداث فوضى، ونشر الخوف بين الجميع ، وتبعا لذلك تحرك عناصر الأمن وألقوا القبض على المتهم ، والذي اتضح بأنه كان في حالة سكر أيضا ، ليتم تحويله على المحكمة ، وإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية ، وهي القضية الثانية التي تسجلها أروقة العدالة في البليدة ، بعد أولى ، أدين فيها أيضا شخص عشريني بـ 3 سنوات حبسا نافذا ، لاعتدائه على طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا. ب.رحيم