تم غلق وتشميع 526 محلا ومركزا تجاريا ببومرداس بسبب خرق ومخالفة تدابير الوقاية من تفشي وباء كورونا، سجلت من خلال عمليات رقابة الممارسة التجارية وقمع الغش منذ بداية تفشي الوباء وإلى حد اليوم، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر من مديرية التجارة بالولاية.

وقال عز الدين قحام، رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالقطاع، بأن "عمليات مراقبة وقمع الغش والممارسة التجارية التي تسهر عليها 26 فرقة"، أسفرت منذ بداية تفشي الوباء عن "غلق 526 محلا ومركزا تجاريا عبر الولاية لعدم التقيد بتدابير الوقاية من تفشي الوباء".

وتم معاقبة التجار المخالفين المذكورين إداريا حيث تم منعهم من ممارسة النشاط لمدة 30 يوما مع سحب السجل التجاري ولا يتم تسوية وضعيتهم من جديد حتى يقوموا(التجار) برفع كل التحفظات التي أدت إلى تسليط العقوبات المذكورة عليهم.

وتم منع الممارسة التجارية في الفضاءات المذكورة، حسب نفس المسؤول، إثر قيام فرق المراقبة، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات بما فيها الأجهزة الأمنية المختلفة، بـ3800 عملية تدخل ومراقبة ميدانية طيلة الفترة الزمنية المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في نفس إطار مراقبة الممارسة التجارية وقمع الغش ومدى تنفيذ والتقيد بتدابير الوقاية ومحاربة تفشي وباء كورونا، إزاحة 24 نقطة بيع عشوائية أو غير قانونية للأضاحي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر غالبية بلديات الولاية.

وتم بمقابل ذلك تخصيص 86 موقعا أو نقطة بيع عبر 20 بلدية من الولاية موجهة لبيع المواشي (الأغنام) بمناسبة عيد الأضحى.